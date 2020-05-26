أكدت الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) أنها لن تتدخل مباشرة في قضية التسجيل المسرب التي اتهم فيها المدير العام لوفاق سطيف مع مناجير اللاعبين، نسيم سعداوي، بترتيب المباريات، حسب ما أوردته الاتحادية الجزائرية (فاف) على موقعها الرسمي.

وأوردت الفاف في بيان لها : "الفيفا لن تتدخل مباشرة في القضية لأن الأمر يتعلق بشأن داخلي يجب أن يعالج من قبل الهيئات القضائية الجزائرية، واللجان التابعة للاتحادية والرابطة هي التي تتولاه لكي تطبق القوانين الخاصة بها".

وتمت معالجة هذا الأمر يوم الجمعة الماضي بين الفاف، ممثلة بمدير الاتصال و المكلف بملف النزاهة صالح باي عبود، و ممثلي الفيفا، اينيو بوفوليتا، فانسون فان وفرانسوا برون.

"ومن المنتظر أن يتكفل المسؤول القادم لقسم النزاهة لدى الفاف بالاستماع إلى مناجير اللاعبين (المتواجد اسمه ضمن قائمة الوسطاء التي نشرت شهر ديسمبر 2019 برقم 126) الذي تم استدعاؤه يوم 7 جوان 2020 من قبل لجنة الأخلاق. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر، الأسبوع المقبل, بحضور المسؤول الجديد لقسم النزاهة لدى الفاف لعرض مهام هذه الهيئة".

وتم اتهام حلفاية بطلب خدمات هذا المناجير من اجل ترتيب المباريات وتفضيل فريقه لكي يتوج باللقب الوطني على حساب أندية أخرى.

وكشف مسؤول النادي السطايفي، عقب خروجه من جلسة استماع لدى لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، الخميس الماضي، انه رفع شكوى ضد المناجير نسيم سعداوي و اشخاص آخرين بتهمة "الابتزاز", مؤكدا في نفس الوقت أن التسجيل "مفبرك".