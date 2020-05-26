قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إن روسيا نشرت طائرات مقاتلة في ليبيا لدعم مرتزقة روس يقاتلون لصالح قوات حفتر مما يزيد المخاوف من تصعيد جديد في الصراع.



وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في بيان نشرته بموقعها على الإنترنت وعلى تويتر ”من المرجح أن تقدم الطائرات العسكرية الروسية دعما جويا وثيقا ونيرانا هجومية“.



وقال البيان إن الطائرات جاءت من قاعدة جوية في روسيا بعد أن توقفت في سوريا حيث أعيد طلاؤها للتمويه على أصلها الروسي. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.



وقال البيان إنه لا قوات شرق ليبيا ولا المرتزقة سيكونون قادرين على ”تسليح وتشغيل“ تلك المقاتلات بدون دعم من روسيا.