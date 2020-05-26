قال عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر بركاني محمد بقاط أن الجزائر ماضية في إستعمال بروتوكول العلاج "كلوروكين" الذي أثبت نجاعته -حسبه-، مضيفا أنه السلاح الوحيد الذي تملكه حاليا لعلاج الحالات المصابة بكورونا.



وأكد بقاط أن توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تقتضي وقف التجارب السريرية، لا يمكن أن تخص الجزائر لأنها بلغت مرحلة متقدمة من تطبيق هذا البروتوكول، نافيا أن يكون له مضاعفات جانبية على الخاضعين للعلاج به.