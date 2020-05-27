شكلت الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين في ظل جائحة كوفيد-19 محور لقاء جمع، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، بين وزيرة الثقافة مليكة بن دودة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أحمد شوقي عاشق يوسف، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وأوضح البيان، أن هذا اللقاء انعقد بمقر وزارة الثقافة في إطار "التنسيق الحكومي"عشية انعقاد مؤتمر وزراء الثقافة للاتحاد الإفريقي المرتقب اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، حول الوضعية الاجتماعية والمهنية للفنانين لاسيما المتأثرين بالوباء من الناحية الاجتماعية.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء وضعية الفنانين الجزائريين وتطرقا إلى مجمل القضايا المهنية والاجتماعية التي تخص الفنانين والتقنيين من وجهة نظر القانون خاصة المرسوم التنفيذي 14-69 المؤرخ في 9 فيفري 2014 المحدد أساس ونسبة اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي التي يستفيد منها الفنانون والمؤلفون المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف، معتبرين أن "المعنيين ليسوا على دراية بالأحكام المنصوص عليها في هذا النص".

واتفق الطرفان على "ضرورة التعجيل باستكمال المنظومة القانونية والإجرائية ذات الصلة بالفنانين والتقنيين وإقامة "حملة ترقية الأحكام" المقررة في هذه النصوص لاسيما بعد جائحة فيروس كورونا" الذي أثر بشدة على الفنانين والتقنيين.