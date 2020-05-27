كشف البروفيسور لطفي موني رئيس جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة عن جاهزية فريقه المكون من باحثين من كلية العلوم الطبيعية بالشراكة مع باحثين من جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية لإنتاج كمامات ذاتية التعقيم، أنسجة كمامات قادرة على التقاط فيروس كورونا والقضاء عليه في دقائق.

وكشف أنه يوجد ثلاث فرق بحث تعمل على تطوير نوع جديد من الكمامات قادرة على التقاط الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه في زمن قياسي لا يتعدى دقائق معدودة وبالتالي حماية حياة المستعمل للكمامة ومن حوله ومنع الفيروس من الانتشار في الأجواء أو الالتصاق بالطاولات، المكاتب وغيرها.

وقال إن الفريق الأول من الجزائر يعتمد على بحث رائد من جامعة آكلي محند أولحاج من البويرة، يقوم الفريق باستثمار (جسيمات نانوية جسيمات مجهرية) من المعقد الكيميائي "ثاني أكسيد التيتانيوم متجانس المسامات " TiO2-M أو ودمجه بأنسجة كمامات مطورة خصيصا لهذا الغرض. هذا البحث، وبعد تزكيته من الجهات البحثية المعنية بالجزائرATRSS و DGRSDT وغيرها، كما أشار إلى أنه تحصل على الدعم المالي في اتجاه تحقيقه على أرض الواقع وذلك من طرف المنظمة الدولية، الوكالة الجامعية الفرانكفونية.

وأضاف الفريق الثاني والثالث، جامعة فلوريدا وجامعة نورث واستن كلاهما من الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث يعمل الفريق الثاني على نسيج كمامات جديد مدمج بمضادات فيروسية ويعمل الفريق الثالث على تركيب نانوي متفاعل مدمجة مع نسيج كمامات قادر على إنتاج أشعة فوق بنفسجية بشدة كافية على قتل الفيروسات عند لحظة التقاطها على النسيج، وكلا الفريقين تحصلا على الدعم المالي من وكالة NSF.