علق وزير الشؤون الديني والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الأربعاء، على قضية إيقاف برنامج للشيخ شمس الدين بوروبي على إحدى القنوات الخاصة.

وقال بلمهدي في تصريح نقلته صفحة الوزارة على الفايسبوك "ليس بيننا وبين الشيخ شمس الدين أي حسابات شخصية، لا هو ولا غيره من السادة المتواجدين في المشهد الإعلامي، كل ما في الأمر أن اللجنة الوطنية الوزارية للفتوى أصدرت فتوى في ظل ظرف صعب تعرفونه جميعا يقتضي جمع الجهود لتوحيد الكلمة وعدم إحداث نوع من الجدل والقلق والتشويش على المواطن".

وأضاف الوزير "عندما أصدرت الهيئة الفتوى الخاصة بجواز إخراج زكاة الفطر في بداية شهر رمضان بدأ المواطنون يستجيبون لها، خاصة أن اللجنة تضم خيرة العلماء فهي مسؤولة لكي تدير الشأن الديني، لكن عندما صدرت الفتوى من الشيخ شمس الدين أحدثت إرباكا، وبدأ الناس يتصلون قائلين أنهم أخرجوا الزكاة في بداية رمضان فهل يجب عليهم أن إعادة إخراجها مرة أخرى".

وتابع الوزير "بعد ذلك، كان واجبا على لجنة الفتوى أن توضح الأمور في بيان، وكان لزاما على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تخطر الهيئة الوصية وهي سلطة ضبط السمعي البصري".

وأكد بلمهدي أن الوزارة لم تدعو سلطة الضبط لإيقاف البرنامج فهذا الأمر ليس من اختصاصها، بل طلبت منها فقط ضبط المشهد الديني في الإعلام، مضيفا "ليس بيننا وبين الشيخ شمس الدين أي مشكل شخصي".

وكانت شكوى الوزارة لسلطة ضبط السمعي البصري ضد فتوى للشيخ شمس الدين تخالف فتوى أخرى للجنة الوزارية حول جواز إخراج زكاة الفطر في بداية شهر رمضان، تسببت في إيقاف برناج تلفزيوني للشيخ شمس الدين على قناة خاصة.