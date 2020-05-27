خلف شجار وقع، بحي فلياش على أطراف مدينة بسكرة قتيلا وعدد من الجرحى نقلوا إلى استعجالات مستشفى بشير بن ناصر، فيما تم توقيف ثمانية أشخاص يشتبه تورطهم في هذه الحادثة.

واستنادا إلى خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية بسكرة فان هذه المصلحة تلقت إبلاغ حول شجار عنيف أدى إلى إصابة شقيقين يبلغان من العمر 26 و 35 سنة نقلا على متن سيارة خاصة إلى الاستعجالات حيث لفظ صاحب الخامسة والثلاثون أنفاسه الأخيرة بسبب إصابته الحادة على مستوى الصدر فيما بقي الثاني تحت العناية المركزة.

وبعد تدخل قوات الشرطة اتضح أن الشجار وقع بين أربعة أشقاء والمشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 28 سنة ثم سرعان ما تطور بتدخل أشخاص آخرين واستعملت فيه أسلحة بيضاء كالسيوف والخناجر ومنجل فلاحي وقضبان حديدية.

وقد تم توقيف ثمانية أشخاص آخرين أعمارهم تتراوح ما بين 20 و 25 سنة، والتحقيق جاري لمعرفة ملابسات هذه الجريمة التي اندلعت بملاسنات كلامية لأسباب تافهة على حد تأكيد الجهة الأمنية.