سيتم الإعلان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المحافظة السامية للأمازيغية على تأسيس "جائزة للأدب واللغة الأمازيغية" التي حظيت بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان للمحافظة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجائزة "تهدف إلى تشجيع البحث والإبداع ذات المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة الأمازيغية والإسهام في نشرها وترقيتها، سواء أكانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة الأمازيغية أم مترجمة إليها"، مضيفا أنه "سوف توضع لاحقا الإجراءات القانونية المحددة لشروط الترشح للجائزة وصيغة تقييم الأعمال المقترحة من طرف لجنة تحكيم وكذلك المبالغ المخصصة لها".