وجهت مديرية التجارة لولاية تبسة نداء للتجار قصد الإقبال على التصريح الإلزامي بفضاءات ومستودعات التخزين .

وبحسب بيان المديرية المعنية، فإنه تنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 422/2020 المؤرخة في: 17 ماي 2020 الصادرة عن وزارة التجارة والمتضمنة إعداد خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية وغرف التبريد، فأن كل المتعاملين في فروع النشاطات التجارية مدعويين للتصريح بالفضاءات التي يستخدمونها في هذا الغرض التابعة لنشاطهم التجاري وذلك على مستوى مصالح مديرية التجارة والمستشفيات الإقليمية التابعة لها على مستوى الدوائر (بئر العاتر، الشريعة، الونزة) وذلك في أقرب الآجال.

ويضيف بيان المديرية، أن عدم التصريح بهذه الفضاءات عن طريق محضر معاينة (محرر من طرف محضر قضائي) يضع المعنيين تحت طائلة إجراءات قانونية ويصنف السلع المخزنة في خانة التجارة غير الشرعية.