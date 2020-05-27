لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 19 ببلدية الصبحة (غرب الشلف)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة الواحدة ظهرا على مستوى الطريق الوطني رقم 19 عند منطقة "لاكابير عمور أولاد الجيلالي" ببلدية الصبحة، نجم على إثر اصطدام سيارتين سياحيتين وسيارة نفعية

وأسفر هذا الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان (بنت 11 سنة و رجل 37 سنة، وجرح ثلاثة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و63 سنة).

وتدخلت وحدات الحماية المدنية ببوقادير بدعم من وحدة الشطية والوحدة الرئيسية لإسعاف الجرحى وتحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالصيحة.

فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.