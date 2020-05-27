أكد اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة جاهزية كافة الهياكل الصحية العسكرية للتدخل والتكفل بمرضى فيروس كورونا المستجد، إذا تطلب الأمر ذلك، بما فيها نشر المستشفيات الميدانية بمختلف النواحي العسكرية.

وخلال مراسيم افتتاح ندوة بعنوان "الصمود في مواجهة جائحة كوفيد-19" بالمدرسة العليا الحربية بتمنفوست، اليوم الأربعاء، بحضور وزير الصحة والسكان، كشف اللواء السعيد شنڨريحة أن الجيش الوطني الشعبي وقف إلى جانب الشعب، ملبيا نداء الواجب كعادته مجندا كل طاقاته البشرية والمادية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة.

وأضاف "بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون انتشار الفيروس في صفوفه، قام الجيش الوطني الشعبي بتسخير طائرات الشحن العسكرية لجلب معدات طبية، من جمهورية الصين الشعبية، كما تمت تعبئة كافة الهياكل الصحية العسكرية للتكفل بالمرضى، والوقوف على جاهزيتها للتدخل إذا تطلب الأمر ذلك، بما فيها نشر المستشفيات الميدانية بمختلف النواحي العسكرية، إلى جانب تخصيص مراكز الراحة العائلية والنوادي الجهوية والفنادق العسكرية لإيواء المصابين بالفيروس".

في الختام، جدد اللواء شكره الحار لكافة عمال ومستخدمي قطاع المنظومة الصحية الوطنية، المدنية والعسكرية، نظير تضحياتهم وجهودهم المضنية المبذولة في مكافحة الوباء.