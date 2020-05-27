أوقف، والي ولاية بسكرة رئيس بلدية شتمة عن مهامه بعد خضوعه للرقابة القضائية في ملف صفقة تتعلق بمشروع ترميم فروع إدارية منحها بطريقة مخالف لقانون الصفقات .

و استنادا إلى مصادر موثوقة فان رئيس البلدية المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني كان محل متابعة قضائية بعد تحقيق مجلس المحاسبة بقسنطينة حيث حول ملفه إلى محكمة أولاد جلال المتعلق بمشروع ترميم فروع إدارية بمبلغ يقارب 140 مليون سنتيم حيث يكون قد منحه لمقاول رغم أن هذا الأخير لم يقدم الأقل عرضا بل كان الأكبر من حيث قيمة الصفقة .

و قد اصدر قاضي التحقيق قرارا بوضعه رهن الرقابة القضائية في انتظار مثوله للمحاكمة . و يعد توقيف رئيس بلدية شتمة الأول من نوعه منذ سنوات حيث لم يكن هذا الإجراء معمولا به في عهد الوالي السابق الذي لم يوقف " الاميار " المتابعين رغم الأحكام القضائية الصدارة في حقهم .

و اللافت أن عديد القضايا تخص تسيير الشأن المحلي و الصفقات و العقار والسكن الريفي في عدة بلديات فتح بشأنها تحقيقات من طرف الجهات الأمنية .