استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، المجاهد والوزير الأسبق دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء مجاهدي التسليح والاتصالات العامة (مالغ) أثناء ثورة التحرير، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المجاهد والوزير الأسبق السيد دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء مجاهدي التسليح والإتصالات العامة (مالغ) أثناء ثورة التحرير".

و أوضح المصدر أنه جرى خلال هذا اللقاء "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد، وآفاق العمل السياسي في ضوء المطالب الشعبية التي يجري تنفيذها تدريجيا وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي".