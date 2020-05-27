بعد أن ظهرت في فيديو مع بدايات الحراك الشعبي مذعورة تبكي وتتحدث عن "فساد مستعص بمؤسسة تسيير مطارات الجزائٔر"، أين كانت تعمل كمدققة تضطلع بمهمة مراقبة مدى تطابق الخدمات مع المعايير الدولية، وكلفها ذلك فصلا مفاجئا من منصبها ثم محاكمتها بتهمة القذف، تكشف فاطمة الزهراء مشلوف عن تفاصيل معركة قضائية جديدة تخوضها لإعادة إدماجها في منصبها، عبر دعوى قضائية في القسم الاجتماعي بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة، مرتكزة على أحكام قانون العمل 90/11 .

تتحدث المعنية حصريا لـ "الخبر" عن مرتكزاتها القانونية وعن المسارات الإجرائية لقضيتها، آملة أن ينصفها القضاء، بعد معاناة نفسية ومادية لازمتها على اثر ما جرى لها، وهي الموظفة التي تقلدت، كما تقول، منصبها باستحقاق وبمؤهلات علمية وبعقد غير محدد المدة، غير أنها واجهت، تضيف، مقاومة وظلم دفعاها الى إجراء فيديو لكشف التجاوزات، بعدما انسدت في وجهها كل السبل الإدارية والأمنية والقضائية، على حد قولها.

وعُقدت جلسة القسم الاجتماعي منذ 5 أيام، لكن تقرر تأجيلها إلى 3 جوان المقبل، عملا بقرار الوزارة الأولى الآمر بتعليق النشاط القضائي، باستثناء قضايا الإستعجالي والمثول الفوري، للاحتراز من انتشار جائحة "كوفيد 19".

وتحاول المعنية إقناع هيئة المحكمة، كما قالت، بتضمين ملفها "دفوع صلبة متمثلة في إرساليات ومستندات داخلية، تفيد بأنها قامت بدورها كما ينبغي وان المسؤولية قائمة على من لم يتجاوب مع تقاريرها المرفوعة".

في هذه الدعوى القضائية، تقتنع مشلوف ودفاعها، أن قرار الطرد جاء تعسفيا، بحجة عدم مروره على المراحل القانونية كما يقتضيه قانون العمل 90/11، بالتالي من حقها المطالبة بإعادة إدماجها في منصبها وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن القرار، خصوصا وأن إدانتها بجرم القذف لا يشكل عائقا أمام إعادة إدماجها كونه من التهم غير المشينة.

ومن دفوع المعنية أيضا، حسب محاميها، أن الإدارة لم تحترم خطوات المساءلة الإدارية المنصوص عليها في القوانين الناظمة لعلاقات العمل وذهبت مباشرة إلى قرار التسريح، حيث كان يتعين على الإدارة، كما تشير دعواها، استدعاءها وعقد لجنة تأديبية لتقييم الوقائع ولتحديد نوع ودرجة الخطأٔ، إذا حدث، وما يستوجب من إإجراءات وإلا صار قرار التسريح تعسفيا وغير قانونيا،

وتعتقد المعنية أن إجراءها للفيديو ينطلق من التزامها المهني والأخلاقي، بصفتها مدققة بمؤسسة مطارات الجزائر، خصوصا أنه جاء بعد محاولات حثيثة وتقارير عديدة مرفوعة لمسؤوليها وحتى بعد تبليغات للسلطات القضائية والأمنية المختصة، في إطار التبليغ عن الفساد الذي يحظى بتأطير قانوني، كما جاء في سياق سياسي وشعبي استثنائي، مثلما تقول.

وقبل أن تخوض المعنية معركة استعادة منصبها، كانت قد توبعت قضائيا بتهمة القذف ومثلت للمحاكمة مطلع السنة الجارية بالمحكمة ذاتها وأدينت بخمسة ملايين غرامة موقوفة التنفيذ وتعويض بدينار رمزي، غير أن ذلك بحسب محاميها، لا يرتبط بقضية إعادة الإدماج في منصبها، كون القذف لا يندرج في الأفعال المشينة، كما تنصص عليه القوانين.