غادر اليوم الأربعاء 15 شخصا المستشفى المرجعي "دحماني سليمان" لسيدي بلعباس المخصص لمرضى كورونا بعد شفائهم من فيروس كوفيد-19، حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال لمديرية الصحة و السكان.

وأوضح نفس المصدر أن نتائج تحاليل معهد باستور أكدت شفاء هؤلاء الأشخاص من فيروس كورونا ليتم السماح لهم بمغادرة المستشفى المذكور.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وغادرت ذات المستشفى، ارتفع إلى 85 شخصا وذلك منذ ظهور هذا الوباء بالولاية حتى نهار اليوم في حين لم يتبق بذات المؤسسة المرجعية سوى أربع حالات مؤكدة تخضع للعلاج وأربع حالات مشتبه فيها بوحدة العزل ينتظر نتائج التحاليل.