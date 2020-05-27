أصدرت إدارة طيران الطاسيلي في حاسي مسعود قرار يقضي بمنع عمال شركات المناولة بركوب طائراتها ، في خطوة وصف بالمفاجئة وغير المدروسة لاسيما في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد .

وتضمن القرار الذي تحوز "الخبر " على نسخة منه ، أن رحلات طيران الطاسيلي يستفيد منها فقط عمال الشركات البترولية أي فروع مجمع سوناطراك .

وأثار القرار الذي وصف بغير المسؤول ، احتقانا كبيرا لدى عمال شركات المناولة وحتى مسؤولين بشركة سوناطراك بحاسي مسعود ، واعتبر متحدثون في القضية في اتصال مع " الخبر " ، أن مؤسسة طيران الطاسيلي ليس من صلاحياتها وفقا للعقد المبرم بينها وبين شركة سوناطراك ، الإشراف بطريقة مباشرة على عملية الحجوزات والموافقة على القوائم الاسمية للأشخاص المعنيين بركوب طائراتها، كون هذا الحق تحتكره سوناطراك وهي الجهة المخولة بتنظيم وتسيير الرحلات بموجب العقد ذاته.

من جهة أكد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك بحاسي مسعود ل " الخبر "، أن هذا القرار غير صائب خاصة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المديرية الجهوية ستتابع بحدية هذه القضية من خلال التنسيق مع الجهات الوصية.

وطالب العديد من العمال بشركات المناولة بحاسي مسعود ، بالتحقيق في القضية التي وضعتهم في مأزق كبير وحرمتهم من السفر جوا نحو ولاياتهم بعد شهور قضوها في الحجر الصحي بقواعد الحياة وورشات العمل .

وقال عدد منهم أن القرار تتحمل تبعاته السلبية مؤسسة طيران الطاسيلي ، مؤكدين سوناطراك تفعل ما عليها في كل مرة من خلال حجز التذاكر، غير إدارة طيران الطاسيلي في حاسي مسعود اتخذت قرارا بحرمان عمال مؤسسات المناولة من الاستفادة من رحلاتها.

جدير بالذكر أن عدد مقاعد طائرة الطاسيلي 155 مقعد محجوز باسم شركة سوناطراك التي وجدت نفسها محرجة بهذا القرار الذي يصادر بلا شك صلاحياتها .