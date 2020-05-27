كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, امس الثلاثاء بتبسة, تسع قنابل تقليدية الصنع, حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.



واوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 26 ماي 2020 , تسع (09) قنابل تقليدية الصنع بسطح نتيس, ولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة".



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تندوف (الناحية العسكرية الثالثة) وعين قزام وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة), 14 شخصا وحجزت ست (06) مركبات رباعية الدفع و2670 لتر من الوقود و5,5 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 5 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية".



وبأم البواقي (الناحية العسكرية الخامسة) , "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني تاجر مخدرات بحوزته 1527 قرص مهلوس, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة (الناحية العسكرية الرابعة), 3 مهربين وضبطوا 2470 علبة سجائر و1480 وحدة من مختلف المشروبات".



من جهة أخرى, "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ6 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة (الناحية العسكرية الخامسة), في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار".