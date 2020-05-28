أثار الممثل المغربي رفيق بوبكر جدلا على مواقع التواصل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يستخدم فيه الفاظاً اعتبرها مغردون ”مهينة للإسلام والشعائر الدينية ما يمثل استهزاء بالدين الإسلامي" قبل أن يلقى القبض عليه.

حيث أوقفت السلطات المغربية بوبكر وأحالته للحراسة النظرية في مدينة دار البيضاء مساء الثلاثاء على خلفية الفيديو المتداول.

وكان بوبكر قد ظهر مرة أخرى في مقطع فيديو جديد يعتذر فيه للمغاربة عما بدر منه في اليوم السابق، قائلا إنه ”لم يكن في كامل وعيه“، وأكد على إسلامه، كما سحب الكلام الذي صدر منه وذلك عقب موجة الغضب والجدل الالكتروني.

https://www.instagram.com/p/CAp9omfgbZK/?igshid=nonzn3mms5wi

وفتحت السلطات بحثاً تمهيدياً ” لتحديد الأفعال الإجرامية“ المنسوبة للممثل. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن ”المصالح الأمنية المكلفة باليقظة المعلوماتية كانت قد رصدت محتوى رقميا منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه فيه في وضعية غير طبيعية، وهو يسيء للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات.“

تعاطف وتنديد

انقسم المغاربة بين مندد لبوبكر بسبب ”تطاوله على الدين“، وآخرون تعاطفوا معه مشيرين إلى أن الدين الإسلامي ”دين رحمة“، وليس ”دين قمع“.

https://twitter.com/Zakaria87213489/status/1265409445326196736

وتفاعل الفنان المغربي البارز محمد الشوبي مع قضية بوبكر، معبرا عن دعمه له إذ قال ”لا ادافع عنك إلا من نفسك، ولن أقول أنك لم تخطئ، لأن كل البشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون. وأنت بعد إدراك زلتك التي أوقعك فيها المتربصون الذين ألقوا بك لمطاحن الحقد والغل والجهل برميهم للفيديو الذي دار بينكم دون أن يخرج لجرح معتقدات الناس.“

https://www.facebook.com/mohamed.choubi/posts/10157557340633175

كما انتقد مغردون ما اعتبروه ”حجة“ حرية التعبير، التي ”لا تبرر التلفظ بأي كلام ضد الدين“.

https://twitter.com/anas_freevoice/status/1265392307819479040

وفي المقابل، قال مغردون إن ”علامات الثمالة“ كانت تبدو واضحة، واستنكروا ”المبالغة“ برد الفعل على تصريحات شخص ثمل.

https://twitter.com/K7al_L3afta/status/1265315172576608256

https://twitter.com/lconstateur/status/1265409445208743938

ورفض آخرون رواية الثمالة كتبرير لما قاله بوبكر، مؤكدين على أن المعتقدات ”خط أحمر“.

https://twitter.com/nouny__cathy/status/1265336096512249860