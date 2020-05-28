أكد عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اسماعيل مصباح، أن رفع الحجر الصحي يعود إلى السلطات العمومية، معتبرا أن القرار لا يخضع للجانب الصحي فقط بل يمتد لاعتبارات اقتصادية واجتماعية.

وأضاف البروفيسور في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الخميس، أن اللجنة العلمية لم تصل بعد إلى الحديث عن السيطرة الكاملة على الفيروس، رغم المؤشرات الإيجابية بتسجيل استقرار في عدد الإصابات والوفيات إضافة إلى العدد المنخفض للحالات المتواجدة في الإنعاش.

وقال مصباح أنه حتى في حال رفع الحجر فذلك لن يكون بصفة كلية بل تدريجية وبإجراءات مصاحبة إضافة إلى إبقاء اليقظة خشية فقدان المكاسب المحققة في مواجهة الجائحة.

وأكد نفس المتحدث أن فرض ارتداء الكمامة جاء لاستكمال باقي الإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس.