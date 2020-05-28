أحالت نيابة الجمهورية لمحكمة وهران اليوم الخميس ملف قضية تنظيم حفل ساهر أقيم مؤخرا بأحد فنادق المدينة بشكل يتنافى والتدابير الوقائية من انتشار وباء كورونا إلى قاضي التحقيق, حسبما أعلنته الهيئة القضائية المذكورة.

وذكر نفس المصدر في بيان صحفي أنه "يتم اليوم الخميس تقديم الأطراف المعنية بالقضية نتيجة التحريات التي باشرتها مصالح الأمن والتي أفضت إلى مساع المنظمين لهذه الحفلة التي احتضنها فندق 'زينيت' عشية عيد الفطر وبثتها قناة 'الباهية' في اليوم الثاني من العيد".

وأبرز البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران حاج قدور بوسيف أنه تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية خاصة المادة 11 منه فانه "يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الرأي العام أنه على إثر معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم حفل ساهر بقاعدة الحفلات زينيت حضرها عدد كبير من المواطنين دون احترام الإجراءات الوقائية في ظل انتشار وباء كوفيد-19 معرضين صحة وسلامة الأشخاص إلى خطر جسيم".

وأضاف أنه "على اثر هذه المعلومات أعطت نيابة الجمهورية تعليمات إلى مصالح الضبطية القضائية من أجل فتح تحقيق في الوقائع وسماع كل الأطراف التي لها علاقة بها".

وأشار إلى أنه بعد التحريات والانتهاء من التحقيقات الأولية وتقديم الأطراف المعنية تم إحالة الملف إلى السيد قاضي التحقيق من أجل ارتكاب المشتبه فيهم جنحة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة لخطر جسيم بانتهاك متعمد لواجب الاحتياط أو السلامة خلال فترات الحجر الصحي طبقا للفعل المنصوص عليه في المادة 290ف 02 مكرر من قانون العقوبات.

كما تواجه ذات الأطراف تهمة مخالفة المراسيم والتنظيمات طبقا للقوانين موضوع الحال يضيف وكيل الجمهورية، مبرزا أن القانون سيطبق بكل صرامة خاصة في مثل هذه الظواهر الماسة بالصحة والسلامة التي يفرضها القانون والتنظيم.