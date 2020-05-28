قطعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار، في عملية نوعية الطريق أمام ترويج كمية معتبرة من المخدرات، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة ذات بعد دولي، ستتسلم الجهات القضائية لدى محكمة بشار ملفها تحت الوصف الجزائي التالي: حيازة، نقل وتخزين المخدِّرات (كيف معالج) بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، التهريب باستعمال وسيلة نقل، التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني، الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

تشير المعطيات التي حصلت عليها "الخبر" إلى أن وقائع القضية تعود لاستغلال معلومات تُفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات (كيف معالج)، انطلاقا من الحدود الغربية للوطن، ومحاولة إدخالها للتراب الوطني قصد بيعها.

وكشفت مصادر "الخبر" أن التحريات الميدانية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمختلف فرقها ووحداتها العملياتية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، مكنت من توقيف مشتبه فيهما (في العقد الثالث من العمر) بقطاع الاختصاص، مع حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج، قدر وزنها الإجمالي بـ:80,5 كيلوغراما، منظار ميداني، حجز مركبة سياحية ودراجة نارية، المستعملتان في نقل الكمية المحجوزة.

