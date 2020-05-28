تلقت مصلحة الأمن بغليزان مكالمة هاتفية مفادها وجود شجار بأحد الأحياء الشعبية، وفور تنقلها إلى عين المكان لمحت شخصا ملقى على الأرض ينزف دما بعد عدة طعنات تلقاها على مستوى البطن بسلاح أبيض،حيث نقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

وبعد التحريات تم التعرف على شخصين مشتبه فيهما بمحاولة قتل الضحية عمدا، وقد ألقت القبض على أحدهما وقدم للعدالة التي أودعته الحبس عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أما الثاني فهو في حالة فرار، والأبحاث لا تزال جارية للإمساك به وتقديمه للعدالة.