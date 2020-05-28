كشفت اللجنة الوزارية للفتوى، الیوم الخمیس، عن كيفية قضاء الصوم لأصحاب الأعذار ومنهم الذين تماثلوا للشفاء من مرض كوفيد19.

وأوضحت لجنة الفتوى في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن العاجزين عن الصوم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يسقط عنهم الصوم، ولا يجب عليهم القضاء وتترتب عليهم فدية فقط.

وأضاف ذات البيان، بالنسبة للمرضى الذين سبب لهم الصوم مشقة معتبرة غير معتادة كالمرضى المصابين بكوفيد19، ومن كان في حكمهم فأفطروا، وجب عليهم القضاء بعد الشفاء.

وجاء في بيان اللجنة الوزارية للفتوى، أن قضاء رمضان واجب على التراخي، ووقته متسع إلى ما قبل دخول رمضان المقبل، وهذا لا يعني التهاون بتأخيره، بل الأفضل والأكمل هو المبادرة إلى تعجيل قضاء الصوم.

وأشار ذات المصدر، أنه يستحب تقديم القضاء على صيام التطوع وهذا لا ينافي جواز تقديم صيام أيام شوال على قضاء الفرض.

وأجازت لجنة الفتوى، الجمع بين قضاء رمضان وصيام التطوع، ولا بأس أن يشرك بينهما في النية.

وأفادت اللجنة أنه الأفضل والأكمل هو إفراد كل صوم بنيته، وذلك بقضاء صوم رمضان مستقلا وصيام 6 من شوال مستقلة.

وشددت اللجنة الوطنية للفتوى على وجوب احترام الإجراءات الوقائية، وخصوصا ارتداء الكمامات حرصا على سلامة الأرواح، وسعيا إلى الوقاية من هذه الجائحة.