أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، تدميره 3 آليات مسلحة لقوات المشير خليفة حفتر، وسيطرته على تمركزات "مهمة ومتقدمة" جنوبي العاصمة طرابلس، حسبما ذكر بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة.

ونقلت مصادر إعلامية عن البيان أن قوات حكومة الوفاق دمرت 3 آليات مسلحة، من بينها مدرعة تايغر تابعة لقوات حفتر، مضيفا أن القوات سيطرت أيضا على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

ويأتي هذا التطور عقب نجاح قوات حكومة الوفاق في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجيـ ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).