مثل، اليوم الخميس، المناجير نسيم سعداوي، الطرف الثاني في قضية التسجيل الصوتي، الذي أحدث ضجة في الساحة الكورية الجزائرية، أمام لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية لكرة القدم.

وصرح سعداوي بعد خروجه من مقر الرابطة أنه مثل أما اللجنة كشاهد في القضية وقدم كل المعطيات المتعلقة بالتسجيل الصوتي، معتبرا أن التحقيقات هي التي ستثبت إن كان التسجيل الصوتي مفبركا أم لا.

وأضاف نفس المتحدث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، متهما أشخاصا بمحاولة تشويه سمعته بينهم لاعب سابق لم يذكر اسمه.

وكان الطرف الأول في القضية المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية قد مثل الخميس الماضي أمام ذات اللجنة، وأكد أن التسجيل الصوتي مفبرك.