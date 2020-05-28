قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي ابتداء من يوم السبت 30 مايو إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020, حسب ما افاد به يوم الخميس بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح ذات المصدر أنه تقرر أيضا "الرفع الكلي للحجر الصحي على ولايات سعيدة، تندوف، إليزي وتمنراست" وذلك "للنتائج الإيجابية التي سجلت في استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها ومعدل التكاثر الأساسي بالنسبة لعدوى انتشار الفيروس في هذه الولايات الأربع الذي يقل عن 1".

وتابع المصدر، أن تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة(17:00) مساء إلى الساعة السابعة(07:00) من صباح اليوم الـموالي، على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والـمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، وذلك لفترة مدتها خمسة عشر (15) يومًا إضافية.

تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي الـمنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى الساعة السابعة(07:00) من صباح اليوم الـموالي، لفترة مدتها خمسة عشر (15) يومًا إضافية، وفق البيان.