قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده سترفع قيود السفر بين المدن في الفاتح من شهر جوان

وأضاف أردوغان أن مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجددا أبوابها في التاريخ نفسه.

وتابع قائلا إن الموظفين الذين يقضون إجازة إدارية أو المدرجين ضمن نظام العمل المرن سيعودون إلى العمل العادي في أول يوم من شهر جوان.

وصرح الرئيس التركي بأن افتتاح رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية سيكون اعتبارا من الشهر نفسه، بالإضافة إلى فتح الشواطئ والحدائق وفقا لقواعد محددة.

كما قال إنه يمكن فتح متاجر بيع الحيوانات، مع استئناف مسابقات الخيول.

وأشار إلى أنه سيسمح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاما باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم رفع القيود عن الرياضات الفردية، مع رفع الحظر عن الفئة العمرية من 0-18 عاما يومي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و20:00.



