لا يزال الروبورتاج الذي بثته القناة الفرنسية العمومية "فرانس5"، مساء أول أمس، حول حراك الجزائر، يثير موجة غامرة من التنديد الامتعاض والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، لما حمله من تجاوزات خطيرة في حق انتفاضة الشعب الجزائري، وفي حق الغالبية العظمى من الجزائريين، حتى أن السؤال الذي ردده كثيرون بعد متابعة الروبورتاج يقول: "كيف لقناة تحترم نفسها أن تقبل ببث عمل يحمل هذا الكم الهائل من الهراء والأكاذيب؟"..إنها السقطة الجديدة للإعلام الفرنسي.

صدم الجزائريون، مساء أول أمس، وهم يتابعون على قناة "فرنس5" عملا وثائقيا، يصنفه أصحابه بهتانا ضمن فئة "الروبورتاج" النبيلة، يتناول حراك الشعب الجزائري بالكثير من السطحية الإعلامية والضحالة المعرفية والأخلاقية، ما ينبئ عن نية خبيثة لتشويه الحراك التاريخي لشعب ثار من أجل إسقاط حكم العصابة، ورسم صورة مجروحة لشباب جزائري يسعى إلى العيش ضمن منظومة سياسية واجتماعية وثقافية عادلة وكريمة، وأمكن في ذلك أن نقرأ للإعلامي مهدي براشد، وهو يكتب على صفحته الفايسبوكية "كان روبورتاجا ضحلا وغبيا"، كما أمكن أن نقترب من غضبة الدكتور سليم بن خدة، وهو من الرعيل الحراكي الأول، عبر منشور يقول فيه: "فرانس5.. لمن يريد التعرف بالصوت والصورة على أولاد فرنسا الذين لعنهم الحراك المبارك".

فـ"المخرج" الفرنسي لـ"الجزائر..حبي"، مصطفى كسوس، اختار عينة موجودة فعلا في المجتمع الجزائري، كما هي موجودة في كل المجتمعات الأخرى الليبرالية والمحافظة، لكنها تقف على الهامش الأبعد من البنية السوسيولوجية للجزائريين ومن دائرة التأثير في تطلعاتهم وسلوكياتهم وتوجهاتهم وأحلامهم..فئة لا هم لها سوى البحث عن "فوضى الجنس" والانعتاق من كل القوانين والأعراف والتقاليد، بل إن بعضهم ينتمي إلى طوائف ينظر إليها بعين الريبة حتى في المجتمعات الغربية الأكثر انفتاحا كما هو الشأن بالنسبة لـ"عبدة الشيطان".

هذه الفئة الهامشية جدا، حاول المخرج أن يصبغ الحراك بها، بل وأراد أن يختزل مطالب وشعارات نفس الحراك فيما يذهب إليها لمنتمون إليها، أي أن حراك الشعب خرج من أجل تمكين هذه أو تلك من ممارسة الجنس مع من تشاء وكيفما تشاء ومتى ما تشاء، أو السماح لذاك بتناول الخمور كما يريد وحيثما يريد ومتى ما يريد.. وهي كما نرى مغالطة كبرى لا يمكن أن تضع الروبورتاج المزعوم إلا ضمن "الرذيلة الإعلامية"، ومن أبشع صور الرذيلة هي تقزيم انتفاضة شعب واختصارها في قنينة خمر وغواية جسد.

فالمخرج الفرنسي تجاهل، بالتأكيد عمدا، المطالب الحقيقية والنبيلة لحراك 22 فيفري المبارك، والتي أمكن اختصارها في إسقاط نظام العصابات وبلوغ دولة الحق والعدل والحريات.. مطالب تؤسس لجزائر المواطنة الصرفة والسيادة الشعبية الحقيقية على الفضاءات والخيرات والقيم.

وتجاهل نفس المخرج الفرنسي عشرات الآلاف من الطلبة الذين كانوا يقارعون الحر والبرد وكل أشكال الضغط أيام الثلاثاء، وملايين الجزائريين، نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا، ليبراليين ومحافظين، ديمقراطيين وإسلاميين، مسيسين وغير مسيسين، يخرجون كل جمعة، قبل الصلاة وبعدها، يثورون لكرامتهم ويكنسون زمرة الفساد من مؤسساتهم، ومن هؤلاء عشرات الأسماء التي كانت معروفة أو التي صارت معروفة، لكن أصحاب "الرذيلة الإعلامية" وجدوا أن التواصل معها لا يحقق المطلوب، فتوجهوا إلى كمشة من المهمشين تعيش في عوالم أخرى لا يعرفها سكان باب الوادي والقصبة والحراش وحسين داي وبلكور وباش جراح بالعاصمة، ولاسكان الدقسي والسيلوك بقسنطينة، ولا سكان ڤمبيطا وسيدي الهواري بوهران.

ربما كان هذا الصنف من الأعمال الموجهة يجدي نفعا ويسقي صاحبه شهدا عندما كانت السماوات مغلقة، وعندما كان الجزائريون يعيشون أزمنة الكبت الاجتماعي والإعلامي، فينظرون إلى مواضيع المجتمع التحتي بعين الإثارة، أما اليوم وقد انفتحت السموات وتحررت الوسائط فقد أصبحت هذه النوعية من التعاطي مع حياة الجزائريين مصدرا للغثيان ومدعاة للتقزز والسخط والسخرية.