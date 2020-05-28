دخل أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنافسة على كرسي الأمانة العامة للحزب الشاغر منذ سبتمبر الماضي. وإلى جانب أبو الفضل بعجي، يسعى أعضاء في اللجنة للفوز بمقعد الأمين العام، الذي جرت العادة أن يحسم مصيره خارج أسوار الحزب.

ويقود فؤاد سبوتة، جمال بن حمود، آدم قبي، مصطفى كحيليش، وبشير شارة حملة انتخابية مسبقة، لتعزيز فرصهم للفوز بانتخابات الأمانة العامة للحزب التي تجرى بعد غد السبت، في ظل تقارير عن إمكانية تزكية مرشح للمنصب دون المرور على الصندوق.

ويلتئم اعضاء اللجنة المركزية بعد غد السبت لانتخاب أمين عام جديد ، وهو الرابع في ظرف 5 سنوات، في بيان على الأزمة الهيكلية التي يعرفها من سنوات.