منافسة محتدمة على منصب الأمانة العامة للافالان

أخبار الوطن
28 مايو 2020 () - ق و
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دخل أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المنافسة على كرسي الأمانة العامة للحزب الشاغر منذ سبتمبر الماضي.و إلى جانب ابو الفضل بعجي ، يسعى أعضاء في اللجنة للفوز بمقعد الأمين العام ، الذي جرت العادة أن يحسم مصيره خارج اسوار الحزب.

و يقود فؤاد سبوتة ، جمال بن حمود، آدم قبي، مصطفى كحيليش، وبشير شارة  حملة انتخابية مسبقة ، لتعزيز فرصهم للفوز بانتخابات الأمانة العامة للحزب التي تجرى غدا السبت، في ظل تقارير عن إمكانية تزكية مرشح للمنصب دون المرور على الصندوق.

و يلتئم اعضاء اللجنة المركزية غذا السبت لانتخاب امين عام جديد ، وهو الرابع في ظرف 5 سنوات، في بيان على الازمة الهيكلية التي يعرفها من سنوات.

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