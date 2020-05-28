استدعت الرابطة المحترفة لكرة القدم رئيسي اتحاد بسكرة وأهلي برج بوعريريج من أجل السماع إلى أقوالهما في قضية التسجيل الصوتي حول ترتيب لقاءات كرة القدم في الجزائر.

وحسب بيان للرابطة، مساء الخميس، فإن لجنة الانضباط قررت إبقاء ملف التسجيل الصوتي مفتوحا بعد سماعها لأقوال المناجير نسيم سعداوي صبيحة اليوم.

وفي هذا الإطار، تقرر استدعاء كل من رئيس اتحاد بسكرة عبد الله بن عيسى ورئيس أهلي برج بوعريريج أنيس بن حمادي للمثول أمام لجنة الانضباط هذا الأحد بمقر الرابطة المحترفة في الجزائر العاصمة.

كما تقرر إعادة استدعاء الطرفين الرئيسيين في التسجيل الصوتي، المدير العام لوفاق سطيف فهد حلفاية والمناجير نسيم سعداوي للمثول أمام اللجنة الإثنين القادم.