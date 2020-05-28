أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس اليوم الخميس، أن الموسم الحالي "الليغا" سيستكمل اعتبارا من 11 جوان المقبل، بعد توقفه في أواسط مارس الماضي، بسبب كورونا.

وأوضح تيباس في تصريحات صحفية أن الموسم سيستأنف في الحادي عشر من شهر جوان المقبل، على أن ينتهي في التاسع عشر من جويلية القادم.



وستلعب مباريات "الليغا" يوميا، خلال هذه الفترة، كما تم تحديد الساعتين (19:30) و(21:30) بتوقيت إسبانيا كموعد للمباريات مع إضافة توقيت (17:30) في أيام العطلة.



وراعت الرابطة في ذلك درجات الحرارة المتوقع ارتفاعها بشدة خلال شهري جوان وجويلية المقبلين، مع وجود بعض اللفتات المميزة أثناء المباريات مثل التصفيق للعاملين وضحايا فيروس كورونا في الدقيقة 20.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تيباس لم يكشف بعد عن جدول المباريات الرسمي للأسابيع المتبقية من الموسم مع توقعات بالإعلان عن الأمر برمته خلال الساعات القادمة.

ويتصدر برشلونة قائمة الليغا بعد انهاء مباريات الجولة 27، برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين على ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، وذلك قبل فترة التوقف الطويلة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في البلاد.