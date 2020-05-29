أحصت مصالح مديرية أمن ولاية تيزي وزو خلال شهر رمضان الفضيل 458 مخالفة لأشخاص لم يحترموا مواقيت الحجر الصحي الجزائي المفروض من قبل السلطات على غرار باقي ولاية الوطن في إطار تدابير المتخذة لمواجهة انتشار داء كورونا فيروس.

حسب بيان لخلية الاتصال لمديرة أمن ولاية تيزي وزو فإن مصالح هذه الأخيرة قد اتخذت الإجراءات القانونية في حق الـ458 مخالف لذات الإجراءات.

حسب الوثيقة نفسها تم خلال نفس الفترة الزمنية أي شهر رمضان، وضع 90 مركبة و19 دراجة نارية في المحشر البلدي لعدم التزام أصحابها بتوقيت الحجر الصحي الجزئي كما تم سحب 108 رخصة سياقة.