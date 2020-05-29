عثرت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة على جثة فتاة أمام العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بوزغاية (30 كلم شمال الشلف)، حسبما أفاد به بيان لخلية الإعلام والاتصال بذات الجهاز.

وأوضح البيان أن عناصر الحماية المدنية تدخلت صبيحة اليوم الجمعة في حدود الساعة الخامسة إلا ربع لإجلاء جثة فتاة مجهولة الهوية (25 سنة)، عُثر عليها مرمية أمام العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بوزغاية.

واستنادا لذات المصدر، فقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بالشطية (7 كلم شمال الشلف)، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات القضية.