شكّك رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، اليوم الجمعة في إمكانية استئناف منافسات بطولة الرابطة 1، المُتوقفة منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح مدوار لدى تدخله على أثير الإذاعة الوطنية، قائلا : " شخصيا، أرى أنه لا يمكننا استئناف البطولة. سيكون من الصعب على الأندية، احترام قواعد الوقائية من الفيروس والبروتوكول الصحي. نفتقر للوسائل التي تتوفر عليها البلدان الأوروبية لمواصلة المنافسة. أوروبا ضخت مئات الملايين من الأورو لتحقيق هذا المبتغى. صحة المواطنين أولى من كل شيء".

وأضاف مدوار: "كما سبق أن أوضحت في السابق، قرار استئناف البطولة، يرجع للسلطات العليا في البلاد، ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والصحة. لا يمكننا إهمال أي تفاصيل في مثل هذه الحالات الحسّاسة كرة القدم ما هي إلا لعبة".

وتابع :" إذا ما تم رفع الحجر الصحي بعد 13 جوان، يمكن الحديث عن المراحل المقبلة، لكن حاليا يستحيل الخوض في ذلك".