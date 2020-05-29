أصدرت ولاية سعيدة، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا فيما يخص رفع الحجر الصحي عن الولاية.

وجاء في البيان "في إطار تطبيق تعليمات الوزير الأول الناصة على رفع الحجر المنزلي عن ولاية سعيدة فإنه وجب التوضيح لمواطني ولاية سعيدة بأن تدابير رفع الحجر المنزلي تتعلق بحركة الأشخاص ولا تعني التخلي عن التدابير الوقائية".

وأضاف البيان " بعض النشاطات التجارية التي تخل بمبدأ التباعد الاجتماعي (المقاهي، المطاعم، الحمامات والمرشات، الأسواق الأسبوعية، النقل بمختلف أنواعه و مابين الولايات ...) لا تزال هذه الأنشطة معلقة في انتظار قرارات أخرى في هذا الشأن".

وتابع البيان "تجدر الإشارة بأنه ستكون عودة تدريجية للحياة العادية خاصة في ظل تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا إلى غاية يوم 25 ماي 2020 ".

ودعا البيان السكان إلى ضرورة ارتداء القناع الواقي، احترام مسافة التباعد الاجتماعي، الالتزام بالنصائح الصحية الوقائية، تفادي التنقل من وإلى خارج الولاية وتفادي التجمعات.