تسبب راقي في ولاية قالمة، بمقتل طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد تعنيفها خلال جلسة رقية.

وأوضح بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة ولاية قالمة: "إنها قد تلقت إخطارا من مصالح الأمن الولائي مفاده، وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة، ويتعلق الأمر بالمسماة "ريماس بوفلفل"، نتيجة التعنيف الذي تعرضت له أثناء رقية أخضعت لها في بيتها العائلي، وقد تمت معاينة آثار الضرب والحرق على جسدها عند تقديم الإسعافات الإستعجالية لها.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الضحية مع إسداء تعليمات للضبطية القضائية بفتح تحقيق في الوقائع مع إيقاف المشتبه فيه ووضعه في الحجز تحت النظر مع تقديم الأطراف فور استكمال الإجراءات".