توزيع عدد الإصابات الوفيات الجديدة في كل ولاية
سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 137 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، وتتوزع هذه الحالات الجديدة في كل من:
- البليدة عدد الإصابات 1138 حالة، 11 حالة جدية.
- الجزائر العاصمة عدد الإصابات 1040 حالة، 16 حالة جديدة.
- وهران اجمالي الإصابات 598 حالة ، 9 حالات جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- سطيف عدد الإصابات 565 حالة، 16 حالة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- قسنطينة عدد الاصابات 443 حالة، 7 حالات جديدة.
- عيد الدفلى: عدد الاصابات 394 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.
- تيبازة : اجمالي الحالات 329 إصابة، لم تسجل أي حالة جديدة
- بجاية: عدد الإصابات 281 حالة ، 2 حالات جديدة.
- تلمسان: عدد الحالات 273 إصابة، 7 حالات جديدة.
- ورقلة: عدد الإصابات 255 حالة، حالة واحدة جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
- برج بوعريريج: عدد الإصابات 227، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- المدية: عدد الإصابات 210، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- عنابة: عدد الحالات 184 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- أم البواقي: عدد الحالات 183 اصابة، 8 حالات جديدة.
- تيارت: عدد الإصابات، 173 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- بشار: عدد الإصابات 163 حالة، لم يتم تسجل أي حالة جديدة.
- باتنة: عدد الاصابات 153 حالة، 3 حالات جديدة.
- تيزي وزو: عدد الاصابات 152 حالة 2 حالات جديدة.
- الجلفة: عدد الاصابات 152 حالة 2 حالات جديدة.
- المسيلة: عدد الحالات 150 حالة، 2 حالات جديدة وحالة وفاة جديدة.
- معسكر: عدد الإصابات 134 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- خنشلة: عدد الإصابات 130 حالة، حالة واحدة جديدة.
- سكيكدة: عدد الحالات 129 و5 حالات جديدة.
- بسكرة: عدد الإصابات 126 حالة، 2 حالات جديدة.
- بومرداس: 126 حالة و6 حالات جديدة.
- أدرار: عدد الحالات 123 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- عين تيموشنت: عدد الإصابات 101 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- الوادي: عدد الإصابات 98 حالة، 9 حالات جديدة.
- غرداية: عدد الحالات 97 ، 3 حالات جديدة.
- الأغواط: عدد الحالات 93، 7 حالات جديدة.
- البويرة: عدد الإجمالي 84 حالة ، لم تسجل أي حالة جديدة.
- تيسمسيلت: العدد الإجمالي 80 حالة، حالة واحدة جديدة.
- سيدي بلعباس: عدد الحالات 79، حالة واحدة جديدة.
- الشلف: عدد الاجمالي 72 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- مستغانم: عدد الحالات 68 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- سوق أهراس: العدد الإجمالي 67 حالة، تم تسجيل حالة واحدة جديدة.
- تبسة: عدد الحالات 67 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.
- ميلة: العدد الإجمالي 61 ، 4 حالات جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- جيجل: العدد الإجمالي 59 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- النعامة: 59إصابة، تسجيل 2 حالات جديدة.
- قالمة: العدد الإجمالي 58 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- غليزان: عدد الحالات 47 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.
- البيض: العدد الإجمالي 42 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة وحالة فاة واحدة.
- الطارف: عدد الإصابات 30 حالة تم تسجيل حالة واحدة جديدة.
- تندوف: العدد الإجمالي 14 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- تمنراست: العدد الإجمالي 10 حالات، 5 حالات جديدة، حالة وفاة واحدة.
- سعيدة: العدد الإجمالي 10 حالات، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- إليزي: عدد الحالات 7 إصابات، ولم يتم تسجيل أي حالة جديدة.