سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 137 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، وتتوزع هذه الحالات الجديدة في كل من:

- البليدة عدد الإصابات 1138 حالة، 11 حالة جدية.

- الجزائر العاصمة عدد الإصابات 1040 حالة، 16 حالة جديدة.

- وهران اجمالي الإصابات 598 حالة ، 9 حالات جديدة، وحالة وفاة واحدة.

- سطيف عدد الإصابات 565 حالة، 16 حالة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

- قسنطينة عدد الاصابات 443 حالة، 7 حالات جديدة.

- عيد الدفلى: عدد الاصابات 394 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.

- تيبازة : اجمالي الحالات 329 إصابة، لم تسجل أي حالة جديدة

- بجاية: عدد الإصابات 281 حالة ، 2 حالات جديدة.

- تلمسان: عدد الحالات 273 إصابة، 7 حالات جديدة.

- ورقلة: عدد الإصابات 255 حالة، حالة واحدة جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

- برج بوعريريج: عدد الإصابات 227، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- المدية: عدد الإصابات 210، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

- عنابة: عدد الحالات 184 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- أم البواقي: عدد الحالات 183 اصابة، 8 حالات جديدة.

- تيارت: عدد الإصابات، 173 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- بشار: عدد الإصابات 163 حالة، لم يتم تسجل أي حالة جديدة.

- باتنة: عدد الاصابات 153 حالة، 3 حالات جديدة.

- تيزي وزو: عدد الاصابات 152 حالة 2 حالات جديدة.

- الجلفة: عدد الاصابات 152 حالة 2 حالات جديدة.

- المسيلة: عدد الحالات 150 حالة، 2 حالات جديدة وحالة وفاة جديدة.

- معسكر: عدد الإصابات 134 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- خنشلة: عدد الإصابات 130 حالة، حالة واحدة جديدة.

- سكيكدة: عدد الحالات 129 و5 حالات جديدة.

- بسكرة: عدد الإصابات 126 حالة، 2 حالات جديدة.

- بومرداس: 126 حالة و6 حالات جديدة.

- أدرار: عدد الحالات 123 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- عين تيموشنت: عدد الإصابات 101 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- الوادي: عدد الإصابات 98 حالة، 9 حالات جديدة.

- غرداية: عدد الحالات 97 ، 3 حالات جديدة.

- الأغواط: عدد الحالات 93، 7 حالات جديدة.

- البويرة: عدد الإجمالي 84 حالة ، لم تسجل أي حالة جديدة.

- تيسمسيلت: العدد الإجمالي 80 حالة، حالة واحدة جديدة.

- سيدي بلعباس: عدد الحالات 79، حالة واحدة جديدة.

- الشلف: عدد الاجمالي 72 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- مستغانم: عدد الحالات 68 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- سوق أهراس: العدد الإجمالي 67 حالة، تم تسجيل حالة واحدة جديدة.

- تبسة: عدد الحالات 67 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.

- ميلة: العدد الإجمالي 61 ، 4 حالات جديدة، وحالة وفاة واحدة.

- جيجل: العدد الإجمالي 59 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- النعامة: 59إصابة، تسجيل 2 حالات جديدة.

- قالمة: العدد الإجمالي 58 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- غليزان: عدد الحالات 47 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.

- البيض: العدد الإجمالي 42 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة وحالة فاة واحدة.

- الطارف: عدد الإصابات 30 حالة تم تسجيل حالة واحدة جديدة.

- تندوف: العدد الإجمالي 14 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- تمنراست: العدد الإجمالي 10 حالات، 5 حالات جديدة، حالة وفاة واحدة.

- سعيدة: العدد الإجمالي 10 حالات، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

- إليزي: عدد الحالات 7 إصابات، ولم يتم تسجيل أي حالة جديدة.