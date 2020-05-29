سيتم الشروع غدا السبت في استئناف عمليات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما علم اليوم الجمعة لدى الوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر أنه تمت برمجة رحلتين غدا السبت انطلاقا من باريس و رحلة أخرى بعد الظهر انطلاقا من الدار البيضاء (المغرب) لإجلاء الجزائريين العالقين في المغرب، مضيفا أن 400 جزائري سيتم إجلاؤهم أيضا من تونس برا.

يذكر أنه منذ بداية الأزمة الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا أجلت الجزائر أكثر من 8000 رعية.