تسببت الإمطار التي تهاطلت بغزارة مساء أمس بالعديد من بلديات ولاية البويرة في ارتفاع مستوى المياه بواد أولاد بليل الواقع شرق مقر بلدية البويرة أين غمرت الحواف ووصلت إلى مشارف منازل السكان.

وحسب عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد سجلت مصالحه تسجيل نداءات استغاثة بعد ارتفاع منسوب المياه ووصولها إلى المنازل القريبة من الوادي ما جعلها تتدخل بالعتاد لامتصاص المياه ومنع من حدوث إصابات وسط المواطنين.