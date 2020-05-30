ألمانيا تسجل 738 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الجمعة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 738 ليبلغ العدد الإجمالي 181196 حالة.

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 39 ليصل العدد الإجمالي إلى 8489 حالة وفاة.

الصين تسجل أربع إصابات جديدة

أظهرت بيانات السلطات الصحية بالصين تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بنهاية يوم الجمعة وذلك بعد خلو اليوم السابق من أي إصابات.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية على موقعها الالكتروني أن الحالات الأربع جميعها وافدة من الخارج.

ولا يزال عدد الوفيات بالفيروس في الصين حتى الآن عند 4634.

المكسيك تسجل أكثر من 84 ألف إصابة

سجلت المكسيك 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة و371 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 84627 بينما وصلت الوفيات إلى 9415 وفقا لمعلومات قدمتها السلطات الصحية.

البرازيل تتجاوز إسبانيا

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 27878 متخطية إسبانيا لتصبح خامس أكبر حصيلة في العالم.

وأوضحت الوزارة أن الوفيات زادت 1124 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية كما سجلت البلاد 26928 إصابة جديدة بالفيروس.

وتسجل البرازيل حاليا ثاني أكبر عدد للإصابات بالفيروس في العالم.