احتشد المئات من تجار شارع دبي بمدينة العلمة بولاية سطيف صبيحة اليوم في حدود العاشرة صباحا، أين تنقلوا إلى المدخل الشمالي للولاية أمام المدرسة العليا للأساتذة ومنعوا السيارات والشاحنات الوافدة إلى المدينة من الدخول. مطالبين بإيجاد حل لعملية الغلق المستمر لمحلاتهم التجارية التي مضى ثلاثة أشهر على غلقها وما تكبده التجار من خسائر، وشهدت العملية مناوشات كبيرة بين أصحاب السيارات والتجار الذين رفضوا دخول أي سيارة مهما كان نوعها، فيما توافدت مصالح الأمن بقوة إلى المكان خوفا من أي إنزلاقات.

المتظاهرون طالبوا بحضور والي الولاية شخصيا للنظر في مشاكلهم.