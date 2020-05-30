وقع صباح اليوم حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم واحد بمدخل بلدية بوغزول جنوبي المدية، مسفرا عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة في اصطدام تتابعي بين ثلاث مركبات، تم نقلهم من طرف عناصر الحماية المدنية نحو مستشفى قصر البخاري. وبحسب شهود عيان من مستعملي الطريق، فقد تسبب ذلك في تحويل حركة المرور نحو وجهة اجتنابية لمكان الحادث من قبل عناصر الدرك الوطني لتسهيل عبورهم في الاتجاهين، فيما فتحت ذات المصالح تحقيقا لكشف عن أسباب وحيثيات الحادث.