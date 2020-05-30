يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهوري اليوم السبت فإن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، ومخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية، وترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب، ورقمنة الإدارة، وتطوّر الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.