تمكن أمس الأول عناصر الدرك بولاية خنشلة من حجز أكثر من نصف قنطار من اللحوم البيضاء الفاسدة بعاصمة الولاية كانت على متن مركبة وموجهة للاستهلاك.

حجز الكمية وتوقيف المركبة التي كانت على متنها جاء بعد توقيف مركبة وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على أكياس مملوءة بالدجاج قدرت كميتها بأكثر من نصف قنطار قدر مبلغها المالي ب18 ألف دج لم يراع صاحبها شروط الصحة والنظافة مما جعلها فير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها وتحرير محضر مخالفة لصاحبها وإحالة الملف على الجهات القضائية.