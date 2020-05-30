تعقد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اجتماعا طارئا يوم غد الأحد عبر الفيديو من اجل مناقشة مصير البطولات المتوقفة حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويبحث "الكاف" مع أعضائه مصير نصف نهائي رابطة الأبطال وكاس الكونفدرالية حيث يظل الاقتراح الأقرب للتجسيم هو تنظيم بطولة مصغرة تضم الفرق المتأهلة لنصف النهائي من أجل إنهاء المسابقتين ، اللتين يتمسك الكاف بعدم إلغائهما .

ويلتقي الزمالك المصري مع الرجاء المغربي في نصف نهائي رابطة الأبطال فيما يجمع نصف النهائي الخر بين الأهلي و الوداد .

وفي كاس الكونفدرالية سيلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أكادير بينما يجمع نصف النهائي الخر بين بيراميدز المصري وحوريا كوناكري الغيني .

كما سيتطرق الاجتماع لمصير بطولة أمم إفريقيا المقبلة ويظل الاقتراح الأبرز تأجيلها لشهر يناير 2022 بسبب تبقي 4 جولات من التصفيات لم تقم بعد ما يصعب إقامتها في يناير 2021 كما كان مقررا في ظل رفض الكاميرون استضافة البطولة في فصل الصيف بسبب صعوبات مناخية.

كما سيتطرق اجتماع الهيئة القارية لعدد من المسائل المطروحة الاخرى على غرار تصفيات بطولة إفريقيا للشباب ودراسة الوضع الصحي في دول القارة وإمكانية تقديم مساعدات جديدة للدول الأكثر احتياجًا .