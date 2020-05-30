سجلت الجزائر 133 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، حسب ماأفادت به لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا.

وأرتفع إجمالي الإصابات إلى 9267 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع الإجمالي إلى 646 حالة وفاة، وكما تم تسجيل 127 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع العدد إلى 5549.

وأوضح الدكتور فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9.267 حالة، أي ما يمثل نسبة 21 حالة لكل 100 ألف ساكن، فيما بلغ إجمالي الوفيات 646 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 5.549, مشيرا الى أن الوفيات الجديدة سجلت بكل من المدية, الجزائر العاصمة, الأغواط, المسيلة, تيبازة, غرداية, وهران و ورقلة .

ويمثل الأشخاص البالغين من العمر 65 سنة فما فوق نسبة 66 بالمئة من مجموع حالات الوفيات.

وأشار الدكتور فورار إلى أن 29 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية للإصابات و 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة اليوم السبت.

وتعد قسنطينة وسطيف والأغواط والبليدة من بين الولايات التي سجل بها أكبر عدد للحالات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وفيما يتعلق بالحالات التي استفادت من العلاج حسب البروتوكول المعمول به, فقد بلغ عددها 17.445 وتشمل 8.056 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري و 9.389 حالة محتملة حسب التحليل بالأشعة والسكانير, فيما يتواجد 28 مريضا حاليا في العناية المركزة.