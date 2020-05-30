أفادت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في بيان لها اليوم السبت انه سيتم الانطلاق اعتبار من شهر جوان الداخل في صناعة وتسويق الأقنعة الواقية من وباء كوفيد-19 وذلك عبر لجنة ورشات الخياطة.

وحسب بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أوضحت الجمعية ان هناك "إمكانية البيع المباشر للكمامات التي ستقوم بصناعتها ورشات الخياطة عبر مختلف ولايات الوطن".

وشددت الجمعية على "ان تكون الأقنعة الواقية تستجيب للمقاييس المطلوبة و ان تباع بسعر مناسب (متوسط 30 دج) للوحدة".

يذكر أن وضع القناع الواقي أصبح إجباري منذ أول أيام عيد الفطر المبارك و ذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء.