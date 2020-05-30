دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، اليوم السبت، وزارة التربية الوطنية، إلى استغلال هذه الفترة الممتدة إلى غاية الموسم الدراسي القادم في تعديل البرامج والمناهج، بالإضافة على تحسين الظروف المادية والاجتماعية بما يتماشى والقدرة الشرائية للأساتذة.

وأوضحت التنسيقية في بيان، أنها راسلت وزارة التربية أنها طلبت من الوزارة الاستغلال فترة الحجر إلى قبل الدخول الاجتماعي القادم في تعديل البرامج والمناهج، بالإضافة على تحسين الظروف المادية والاجتماعية بما يتماشى والقدرة الشرائية للأساتذة.

كما طالبت الوزارة الوصية بتثمين المهام الإضافية للأساتذة بمنح تحفيزية تكفل ذلك، مع إعادة تفعيل قانون التقاعد النسبي.