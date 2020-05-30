توزيع عدد الإصابات الوفيات الجديدة في كل ولاية

أخبار الوطن
30 مايو 2020 () - ف.ن
الصورة: حمزة كالي "الخبر"
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سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 133 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، وتتوزع هذه الحالات الجديدة في كل من:

 

 -          البليدة  عدد الإصابات 1150 حالة، 12 حالة جدية.

-          الجزائر العاصمة عدد الإصابات 1050 حالة، 10 حالة جديدة، وحالة وفاة جديدة.

-          وهران إجمالي الإصابات 599 حالة ، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

-          سطيف عدد الإصابات 580 حالة، 15 حالة جديدة،

-          قسنطينة عدد الاصابات 459 حالة، 16 حالة جديدة.

-          عيد الدفلى: عدد الاصابات 394 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.

-          تيبازة : اجمالي الحالات 329 إصابة، لم تسجل أي حالة جديدة، حالة وفاة واحدة.

-          بجاية: عدد الإصابات 288 حالة ، 7 حالات جديدة.

-          تلمسان: عدد الحالات 275 إصابة، 2 حالات جديدة.

-          ورقلة: عدد الإصابات 258 حالة، 3 حالات جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

-          برج بوعريريج: عدد الإصابات 227، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          المدية: عدد الإصابات 211، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

-          أم البواقي: عدد الحالات 184 إصابة، حالة واحدة جديدة.

          عنابة: عدد الحالات 184 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          تيارت: عدد الإصابات، 173 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          بشار: عدد الإصابات 163 حالة، لم يتم تسجل أي حالة جديدة.

-          تيزي وزو: عدد الاصابات 157 حالة 7 حالات جديدة.

-          باتنة: عدد الاصابات 156 حالة، 3 حالات جديدة.

-          المسيلة: عدد الحالات 153 حالة، 3 حالات جديدة وحالة وفاة جديدة.

-          الجلفة: عدد الاصابات 153 حالة، حالة واحدة جديدة.

-          خنشلة: عدد الإصابات 141 حالة، 11 حالة جديدة.

-          معسكر: عدد الإصابات 136 حالة، 2 حالات جديدة.

-          سكيكدة: عدد الحالات 133 حالة، 4 حالات جديدة.

-          بسكرة: عدد الإصابات 126 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة

-        بومرداس: 126 حالة لم يتم تسجيل أي حالة جديدة

-          أدرار: عدد الحالات 125 إصابة، 2 حالات جديدة.

-          الأغواط: عدد الحالات 105 إصابة، 12 حالة جديدة، وفاة واحدة.

-          عين تيموشنت: عدد الإصابات 101 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          غرداية: عدد الحالات 100 حالة، 3 حالات جديدة ، حالة وفاة واحدة.

-          الوادي: عدد الإصابات 98 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          البويرة: عدد الإجمالي 87 حالة ، 3 حالات جديدة.

-          سيدي بلعباس: عدد الحالات 81 ، 2 حالات جديدة.

-          تيسمسيلت: العدد الإجمالي 81 حالة، حالة واحدة جديدة.

-          مستغانم: عدد الحالات 75 إصابة، 7 حالات جديدة.

-          الشلف: عدد الاجمالي 73 حالة، حالة واحدة جديدة.

-          سوق أهراس: العدد الإجمالي 68 حالة، حالة واحدة جديدة.

-          تبسة: عدد الحالات 68 اصابة، حالة واحدة جديدة

-          ميلة: العدد الإجمالي 62 ، حالة واحدة جديدة

-          جيجل: العدد الإجمالي 62 حالة، 3 حالات جديدة.

-          النعامة: العدد الإجمالي 59 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          قالمة: العدد الإجمالي 58 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          غليزان: عدد الحالات 47 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.

-          البيض: العدد الإجمالي 42 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          الطارف: عدد الإصابات 30 حالة تم تسجيل حالة واحدة جديدة.

-          تندوف: العدد الإجمالي 14 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          تمنراست: العدد الإجمالي 10 حالات، 5 حالات جديدة.

-          سعيدة: العدد الإجمالي 10 حالات، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

-          إليزي: عدد الحالات 7 إصابات، ولم يتم تسجيل أي حالة جديدة.

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كورونا

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