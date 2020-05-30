توزيع عدد الإصابات الوفيات الجديدة في كل ولاية
سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر 133 حالة إصابة بفيروس كورونا و8 وفيات جديدة، وتتوزع هذه الحالات الجديدة في كل من:
- البليدة عدد الإصابات 1150 حالة، 12 حالة جدية.
- الجزائر العاصمة عدد الإصابات 1050 حالة، 10 حالة جديدة، وحالة وفاة جديدة.
- وهران إجمالي الإصابات 599 حالة ، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- سطيف عدد الإصابات 580 حالة، 15 حالة جديدة،
- قسنطينة عدد الاصابات 459 حالة، 16 حالة جديدة.
- عيد الدفلى: عدد الاصابات 394 حالة، لم تسجل أي حالة جديدة.
- تيبازة : اجمالي الحالات 329 إصابة، لم تسجل أي حالة جديدة، حالة وفاة واحدة.
- بجاية: عدد الإصابات 288 حالة ، 7 حالات جديدة.
- تلمسان: عدد الحالات 275 إصابة، 2 حالات جديدة.
- ورقلة: عدد الإصابات 258 حالة، 3 حالات جديدة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.
- برج بوعريريج: عدد الإصابات 227، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- المدية: عدد الإصابات 211، حالة واحدة جديدة، وحالة وفاة واحدة.
- أم البواقي: عدد الحالات 184 إصابة، حالة واحدة جديدة.
عنابة: عدد الحالات 184 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- تيارت: عدد الإصابات، 173 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- بشار: عدد الإصابات 163 حالة، لم يتم تسجل أي حالة جديدة.
- تيزي وزو: عدد الاصابات 157 حالة 7 حالات جديدة.
- باتنة: عدد الاصابات 156 حالة، 3 حالات جديدة.
- المسيلة: عدد الحالات 153 حالة، 3 حالات جديدة وحالة وفاة جديدة.
- الجلفة: عدد الاصابات 153 حالة، حالة واحدة جديدة.
- خنشلة: عدد الإصابات 141 حالة، 11 حالة جديدة.
- معسكر: عدد الإصابات 136 حالة، 2 حالات جديدة.
- سكيكدة: عدد الحالات 133 حالة، 4 حالات جديدة.
- بسكرة: عدد الإصابات 126 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة
- بومرداس: 126 حالة لم يتم تسجيل أي حالة جديدة
- أدرار: عدد الحالات 125 إصابة، 2 حالات جديدة.
- الأغواط: عدد الحالات 105 إصابة، 12 حالة جديدة، وفاة واحدة.
- عين تيموشنت: عدد الإصابات 101 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- غرداية: عدد الحالات 100 حالة، 3 حالات جديدة ، حالة وفاة واحدة.
- الوادي: عدد الإصابات 98 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- البويرة: عدد الإجمالي 87 حالة ، 3 حالات جديدة.
- سيدي بلعباس: عدد الحالات 81 ، 2 حالات جديدة.
- تيسمسيلت: العدد الإجمالي 81 حالة، حالة واحدة جديدة.
- مستغانم: عدد الحالات 75 إصابة، 7 حالات جديدة.
- الشلف: عدد الاجمالي 73 حالة، حالة واحدة جديدة.
- سوق أهراس: العدد الإجمالي 68 حالة، حالة واحدة جديدة.
- تبسة: عدد الحالات 68 اصابة، حالة واحدة جديدة
- ميلة: العدد الإجمالي 62 ، حالة واحدة جديدة
- جيجل: العدد الإجمالي 62 حالة، 3 حالات جديدة.
- النعامة: العدد الإجمالي 59 إصابة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- قالمة: العدد الإجمالي 58 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- غليزان: عدد الحالات 47 اصابة، تم تسجيل حالة واحدة.
- البيض: العدد الإجمالي 42 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- الطارف: عدد الإصابات 30 حالة تم تسجيل حالة واحدة جديدة.
- تندوف: العدد الإجمالي 14 حالة، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- تمنراست: العدد الإجمالي 10 حالات، 5 حالات جديدة.
- سعيدة: العدد الإجمالي 10 حالات، لم يتم تسجيل أي حالة جديدة.
- إليزي: عدد الحالات 7 إصابات، ولم يتم تسجيل أي حالة جديدة.